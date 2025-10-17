RĂNIȚII DIN EXPLOZIA DIN RAHOVA AR PUTEA FI TRANSFERAȚI ÎN STRĂINĂTATE PENTRU TRATAMENT

Într-o intervenție la Realitatea Plus, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a adus detalii cu privire la victimele exploziei devastatoare din Rahova.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Planul Alb de urgență, activat imediat după explozia produsă pe Calea Rahovei din București, a fost dezactivat. Decizia a fost luată după ce autoritățile au confirmat că nu se mai așteaptă la alte victime care să necesite îngrijiri medicale sau transferuri în unități sanitare. „Încep prin a spune că la nivelul spitalelor incluse în celula de criză de la nivelul Ministerului Sănătății a fost dezactivat Planul Alb de urgență pentru că nu ne mai așteptăm la victime suplimentare care să necesite transferul la unitățile sanitare”, a declarat ministrul.

În privința celor răniți grav, internați la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și la Spitalul Universitar din Capitală, ministrul Rogobete a precizat că echipele medicale fac eforturi pentru stabilizarea stării lor generale. „Pentru pacienții cu arsuri de la Bagdasar, respectiv de la Universitar, echipele medicale echilibrează statusul hemodinamic și medical al pacienților”, a explicat el, menționând că așteaptă un raport complet din partea medicilor implicați.

Totodată, ministrul a confirmat discuțiile purtate cu secretarul de stat Raed Arafat privind posibilitatea transferului în străinătate al pacienților aflați în stare gravă. „Am discutat deja cu doctorul Raed Arafat pentru transferul în străinătate al acestor pacienți, dar pot confirma acest lucru după stabilizarea pacienților și după ce putem spune cu certitudine că starea lor medicală suportă transportul aerian”, a subliniat Rogobete.

Unul dintre pacienți prezintă arsuri la nivelul căilor aeriene, ceea ce complică procesul de îngrijire și necesită o supraveghere atentă. „Motivul pentru care am decis transferul lor în străinătate după evaluare și după stabilizare este pentru a le asigura condiții cât mai optime de îngrijire, ținând cont de gradul lor de arsură”, a adăugat ministrul Sănătății.

Explozia produsă pe 17 octombrie în zona Calea Rahovei – strada Vicina a afectat mai multe persoane și a provocat pagube considerabile în imobilul unde s-a produs deflagrația. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cauzele incidentului, în timp ce echipele medicale rămân în alertă pentru monitorizarea evoluției stării răniților.