RAPORT DEVASTATOR LA SPITALUL „SFÂNTA MARIA” DIN IAȘI: DEFICIENȚE GRAVE, AVIZ DE FUNCȚIONARE ILEGAL ȘI SESIZARE LA PARCHET

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat joi concluziile controalelor efectuate de Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii internați la Terapie Intensivă au murit în ultimele săptămâni, existând suspiciunea unei infecții asociate actului medical.

„Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal”, a declarat Rogobete, precizând că ATI nu respectă prevederile legale de bază, inclusiv lipsa chiuvetelor cu apă caldă și rece pentru igiena personalului. El a adăugat că „în secția ATI se intră ca în gară”, subliniind multiple încălcări flagrante ale protocoalelor sanitare.

Ministrul a arătat că nereguli similare au fost descoperite și în 2024, când s-au lăsat recomandări clare pentru revizuirea procedurilor de control al infecțiilor nosocomiale, dar niciuna nu a fost pusă în aplicare.

De asemenea, au fost identificate probleme administrative majore: șefa interimară a secției ATI a fost numită fără respectarea legii, nefiind cadru universitar, așa cum cere legislația, iar pentru medicul epidemiolog nu există documente care să ateste promovarea prin examen.

O altă constatare gravă a vizat lipsa unei evidențe corecte a consumului de dezinfectanți și materiale ATI, care, deși existente fizic, nu figurau în balanța financiar-contabilă a spitalului.

În urma acestor deficiențe, rapoartele Inspecției Sanitare de Stat și ale Corpului de Control vor fi transmise Parchetului General, pentru investigații care depășesc competențele Ministerului Sănătății.

„De ce nimeni nu s-a sesizat până acum, Parchetul va aduce aceste răspunsuri”, a spus Rogobete, acuzând administrația spitalului de nerespectarea legii și a normelor esențiale de siguranță medicală.

