Activitatea desfasurata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Braila in anul 2021, a avut ca obiectiv principal urmarirea si realizarea actiunilor din Programul cadru al Inspectiei Muncii, precum si indeplinirea atributiilor derivand din legislatia muncii in vigoare. Prin actiunile intreprinse si prin evaluarile periodice ale rezultatelor obtinute s-a urmarit, cresterea rolului si eficientei inspectoratului in determinarea angajatorilor de a respecta legislatia in domeniul relatiilor de munca, precum si aplicarea unitara a prevederilor legale.

Prin actiunile intreprinse si prin evaluarile periodice ale rezultatelor obtinute s-a urmarit, cresterea rolului si eficientei inspectoratului in determinarea angajatorilor de a respecta legislatia in domeniul relatiilor de munca, precum si aplicarea unitara a prevederilor legale

Situatia activitatii compartimentului control relatii de munca, in perioada 01.01-31.12.2021, se prezinta astfel:

Nr. crt. Specificatia AN 2021 1 Nr. angajatori controlati 1221 2 Nr. angajatori sanctionati 353 3 Nr. sanctiuni aplicate 592 4 Valoarea amenzilor aplicate total (lei) 2.384.700

Programarea controalelor a vizat acoperirea a cat mai multe domenii de activitate, urmarindu-se realizarea obiectivelor din Programul cadru de actiuni al Inspectiei Muncii. In acest scop, in anul 2021, activitatea in domeniul relatiilor de munca s-a structurat pe urmatoarele directii:

Campanii Nationale

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț – lanțurile de aprovizionare (încărcare-descărcare), notariate, birou avocatură și de arhitectură.

Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariați.

Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia

Campanie națională pentru verificarea modului de respectare a dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporară/utilizatorii salariaților temporari și a dispozițiilor H.G.nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporar, cu modificările și completările ulterioare

Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul – activități de poștă și de curier; cod CAEN 53 precum și de către angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție – cod CAEN 7490.

Actiuni in domeniul Relatiilor de Munca din Programul cadru de actiuni :

Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul prestărilor de servicii.

Acțiune de informare și conștientizare cu privire la modul în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată.

Acțiune de informare și verificare a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților

Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale.

Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în România.

Actiuni proprii in domeniul Relatiilor de Munca din Programul propriu de actiuni :

Acțiuni de verificare a angajatorilor ce desfășoara activități în zona portuară Brăila

Acțiuni de verificare a angajatorilor ce desfășoara activități în agricultură cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă

Solutionarea sesizarilor primite de la angajati sau alte institutii cu atributii de control cu privire la nerespectarea de catre angajatori a legislatiei in domeniul relatiilor de munca.

Actiunile de tip campanile prevazute in Programul cadru de actiuni se vor desfasura in perioadele stabilite de catre Inspectia Muncii.

Urmare a controalelor efectuate au fost constatate in principal urmatoarele neconformitati :

primirea la lucru fara a avea incheiat in forma scrisa contract individual de munca;

persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul cim cu timp parțial;

persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţara;

persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat

neevidentierea in pontaje a timpului de lucru prestat de catre salariati ;

nu se respecta prevederile legale referitoare la durata normala a programului de lucru, compensarea cu timp liber platit sau plata cu spor a orelor suplimentare ;

neinmanarea unui exemplar al contractului individual de munca salariatului ;

nerespectarea timpului legal de lucru si de odihna;

neinregistrarea in termen a modificarilor intervenite in registrul general de evidenta a salariatilor ;

primirea la munca fara intocmirea certificatului medical privind aptitudinea in munca;

angajatorul nu a facut dovada platii drepturilor salariale prin semnarea statelor de plata ori prin alte documente justificative;

angajatorul nu a stabilit durata si repartizarea programului de lucru pentru salariatii incadrati cu fractiune de norma;

necompensarea in bani a zilelor de CO neefectuate la incetarea raporturilor de munca;

angajatorii nu au eliberat adeverinte pentru certificarea perioadei lucrate fostilor salariati;

neindeplinirea masurilor obligatorii dispuse in controalele anterioare.

Urmare a deficientelor constatate privind nerespectarea legislatiei muncii s-au aplicat 353 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 2.384.700 lei, din care pentru munca nedeclarata 2.010.000 lei, fiind depistate 126 de persoane (fara forme de angajare sau ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise, persoane depistate la muncă în perioada în care au cim suspendat, persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, sau persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul cim cu timp parțial).

Din Programul cadru de actiuni al Inspectiei Muncii au fost initiate si urmarite toate obiectivele referitoare la relatiile de munca, inclusiv actiuni proprii organizate de catre I.T.M. Braila, in cadrul campaniei de identificare si combatere a a cazurilor de munca nedeclarata.

Modul de urmarire si realizare a masurilor, prevazute in Programul cadru de actiuni pentru anul 2021, la capitolul IV – Campanii Naţionale au fost initiate si raportate conform metodologiilor transmise de Inspectia Muncii, la capitolul VI – Acţiuni in domeniul Relaţiilor de Muncă si capitolul VI.1 – Acţiuni proprii in domeniul Relaţiilor de Muncă, este prezentat in anexele 1,2,3,4,5,6,7 si 8 la prezentul raport.

Toate actiunile intreprinse de catre I.T.M. au fost mediatizate in mass media locala (presa scrisa, posturi TV, site-ul institutiei).

In perioada 01.01-31.12.2021 au notificat I.T.M. un numar de 8 angajatori care desfasoara activitate in domeniile: activitati ale sindicatelor salariatilor, fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulate, activitati bancare, Fabricarea de echipamente electrice de iluminat, comert cu amanuntul al carburantilor, in vederea efectuarii de concedieri colective la nivel national.

Activitatea de control relatii de munca s-a desfasurat pe baza graficelor intocmite de fiecare inspector de munca, aprobate la inceputul lunii de catre inspectorul sef.

Pentru o abordare sistematica a obiectivelor din Programul cadru de actiuni si pentru cuprinderea in verificare a cat mai multe activitati din cele desfasurate pe teritoriul judetului Braila, in perioada 01.01-31.12.2021, programarea controalelor a fost optimizata prin verificarea agentilor economici pe domenii de activitate, iar in unele situatii in functie de specificul activitatilor desfasurate.

Calitatea actelor de control s-a ridicat la nivelul exigentelor stabilite de Inspectia Muncii, iar documentele de control au fost intocmite in forma narativa.

In perioada 01.01-31.12.2021 au fost inregistrate un numar de 323 sesizari. Din totalul de 323 sesizari au fost solutionate un numar de 317.

Majoritatea sesizarilor inregistrate, respectiv 84 % fac obiectul problematicii relatiilor de munca. Aspectele semnalate au fost in mod deosebit cu privire la nerespectarea de catre angajatori a drepturilor derivand din calitatea de angajat.

Din analiza celor semnalate rezulta ca in functie de problematica, ca ponderi acestea se refera la :

42,0 % la drepturi salariale neacordate ; 13,0 % munca nedeclarata ; 6,0 % ore suplimentare ; 3,0 % compensare concedii de odihna ; 2,0 % eliberare adeverinte ; 34,0 % alte aspecte.

in functie de profilul de activitate al angajatorului petitiile au vizat urmatoarele domenii : 8,0 % paza ; 7,0 % agricultura ; 5,0 % transporturi ; 4,0 % confectii textile; 4,0 % constructii ; 3,0 % baruri, restaurante; 2,0 % comert; 1,0% panificatie; 67,0 % alte domenii.



Sursa: Realitatea de Braila