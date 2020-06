Astazi se împlinesc 4 ani de la validarea Consiliului Judetean Braila, data la care a fost aleasa actuala conducere, cu Iulian Francisk Chiriac în calitate de presedinte. Cu mandatul prelungit pana pe 1 noiembrie 2020, din cauza pandemiei, presedintele CJ Braila a facut un raport al celor 4 ani de activitate.

”Dupa 4 ani de eforturi sustinute, prin munca si daruire dar si dorinta de a crea judetului Braila contextul economic si social favorabil dezvoltarii unor noi generatii, astazi a venit vremea sa trag linie si sa va prezint, stimati cetateni ai judetului Braila, realizarile in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Braila.

In anul 2016, am venit in fata electoratului cu un program indraznet de dezvoltare al judetului care sa imbine toate nevoile cetatenilor, de la domenii sensibile precum sanatatea si infrastructura, pana la sport sau cultura. Pot afirma ca 99 % din obiective au fost atinse, ba mai mult, lista a fost suplimentate si cu proiecte noi, la fel de importante.

Vorbeam la inceputul mandatului de intentia mea de a moderniza mare parte din infrastructura judeteana. Am reusit ca in 4 ani, prin proiecte europene, fonduri guvernamentale si fonduri proprii, sa atingem obiectivul propus – aproximativ 300 km de covor asfaltic.

Am avut o colaborare buna si chiar foarte buna cu primarii din judet, reusind atat prin cofinantare cat si prin fonduri proprii sa aducem zicala “drumuri bune” la stadiul de actualitate.

Podul peste Dunare, un proiect atat de dorit de cetateni are si va avea si in continuare sustinerea mea. Este un proiect care deschide noi oportunitati atat pentru cetateni cat si pentru mediul de afaceri local. Este proiectul care pune Braila pe harta mega-investitiilor.

Sistemul sanitar a fost, inca de la inceput, o prioritate pe agenda mea de lucru. Mi-am propus ca in acest mandat, spitalele care se regasesc in subordinea CJ Braila sa intre intr-un proces de reabilitate si modernizare pentru a crea un sistem de sanatate mult mai aproape de standardele europene.

Ne putem mandri cu :

O cladire care deserveste ATI la standard europene

11 sali de operatie ultra-moderne,

Un bloc operator complet nou si performant

Echipamente medicale performante achizitionate din surse proprii si co-finantare de la Ministerul Sanatatii pana in 2019.

Iar proiectele nu se opresc aici!

Corpul A al Spitalului Judetean va beneficia printr-un proiect european de aproximativ 8 milioane de euro, de saloane moderne, cu tot ce este necesar pentru ca pacientii sa fie cazati in conditii optime.

Corpul B, sau Spitalul 3 asa cum il stiti cei mai multi dintre dvs., va intra si el intr-o reabilitare pe un proiect cu o valoare de aproximativ 16 milioane de euro.

Trebuie sa stiti ca avem un plan foarte bine pus la punct pentru a aduce cea mai mare unitate spitaliceasca din judet, la standarde europene.

Spitalul TBC a beneficiat de achizitionarea sediului (aproximativ 900.000 euro), lucru indispensabil pentru derularea modernizarii acestuia. La aceasta data este in curs de executie DALI pentru aducerea acestei unitati spitalicesti la standarde europene. Dispensarul TBC este un alt proiect in care Consiliul Judetean Braila a atras investitii. La acest moment, cladirea situata pe str. Belvedere a trecut printr-un amplu process de reabilitare interioara si functioneaza ca ambulator pentru Spitalul TBC dar si dispensar. Valoarea lucrarilor, pana la acest moment, se ridica la suma de aproximativ 1,6 milioane euro.

Brailenii au la dispozitie si un angiograf, care va fi pus in valoare printr-un contract de colaborare cu un centru universitar din Bucuresti, cu specializare in cardiologie si angiografie.

Am atras spre Braila medici tineri, foarte bine pregatiti. Pentru ei am creat un mediu de lucru profesionist dar si locuinte de serviciu, asa cum mi-am propus in 2016. Si nu ne oprim aici. Tot pentru ei Consiliul Judetean Braila va mai construi un bloc nou, de 16 locuinte, cu aceeasi destinatie.

Eforturile noastre s-au concentrat si pe Serviciul de Ambulanta Judetean, care in acest mandat si-a suplimentat cu sprijinul CJ Braila parcul auto cu 18 ambulante noi, 1/3 din numarul total de autospeciale si a beneficiat de reparatii la cladire.

Siguranta cetateanul a fost si ea in atentia mea, ca presedinte al Consiliului Judetean.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila a primit sustinerea pentru achizitionarea mai multor echipamente precum: o senilata , 2 ATV-uri, o perna de salvare, 2 ambarcatiuni de interventie, 2 auto-speciale de interventie, o auto-speciala de descarcerare dar si aparatura si alte echipamente necesare pentru ca pompierii sa isi desfasoare activitatea in conditii optime.

Tot in sprijinul activitatii ISU Braila, Consiliul Judetean Braila a sustinut financiar infiintarea a 2 noi puncte de lucru, la Maxineni si Dudesti.

Am modernizat, prin implicarea consiliilor locale din fiecare comuna, oras si municipiu, camine culturale, scoli, gradinite, terenuri de sport, dispensare, piete agroalimentare, strazi si am adus in unele comunitati, iluminat public modern si sisteme de supraveghere. Valoare tuturor proiectelor, in parteneriat cu primariile, depaseste 20 milioane de euro din care contributia Consiliului Judetean depaseste 10 milioane de euro.

Lista continua cu un numar de 99 de proiecte de dezvoltare prin PNDL II, cu o valoare de aproximativ 129 milioane de euro, pe care le-am semnat la inceputul mandatului meu. Mare parte dintre ele sunt finalizate si doar o mica parte in curs de finalizare. Amintesc aici doar partea de infrastructura (drumuri judetene, drumuri comunale, strazi) – peste 400 km de covor asfaltic Toate,insa, contribuie si vor contribui la imbunatatirea calitatii vietii fiecarui cetean dar si la o dezvoltare unitara si armonioasa a judetului.

Si modernizarea sistemelor de apa si canalizare s-a aflat printre obiectivele mele si pot spune ca mai avem doar un pas pana la bifarea lui. Un proiect realizat prin Compania de Utilitati Publice Braila, cu o valoare de aproximativ 240 milioane de euro, urmeaza sa fie finalizat si sa asigura apa potabila direct din Dunare comunitatii rurale precum si extinderea retelelor de canalizare.

Totodata, am reusit sa aducem pe ordinea de zi subiectul gazelor naturale in judetul Braila. Pana in momentul de fata am reusit constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Brăila Gaz”, o asociere intre mai multe UAT-uri din judet si CJ Braila care va asigura alimentarea cu gaze naturale a mai multor comunitati limitrofe municipiului. Un mega proiect de investitie care va da plus valoare comunitatii noastre.

Si activitatile culturale si sportive au ocupat un loc important in agenda mea din 2016. Dupa 4 ani pot afirma ca si acest proiect a fost bifat cu succes. Festivalurile de traditie au avut continuitate iar activitatile sportive au avut sustinerea mea si continua sa o aiba.

Imi doresc ca in cel mai scurt timp, impreuna cu cu Primaria Municipiului Braila, sa depunem un proiect care sa vizeze reabilitarea Stadionului Municipal dar si un proiect care sa presupuna o sala polivalenta cu o capacitate mult mai mare, de peste 4000 de locuri.

Concluzionand, putem spune ca valoarea investitiilor atrase de Consiliul Judetean dar si institutiile subordonate, pe acest mandat, doar din fonduri europene, se ridica la valoarea de 558 de milioane de euro.

La asta se adauga si suma de 129 de milioane de euro atrasi din fonduri guvernamentale pe programele PNDL, ridicand valoarea tuturor fondurilor atrase in cei 4 ani de mandate la 687 milioane de euro.

Pentru ca lucrurile sa fie cat mai transparente, pentru ca am o relatie cu cetatenii sincera si deschisa, mai jos voi detalia proiectele implementate de CJ Braila pe mandatul meu”.