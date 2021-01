Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală și că Ludovic Orban a eșuat în calitatea de președinte al formațiunii liberale. Declarațiile au fost făcute duminică seara în cadrul emisiunii Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News.

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, l-a criticat pe președintele partidului, Ludovic Orban. El a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală și că Ludovic Orban a eșuat în calitatea de președinte al formațiunii liberale.

Rareș Bogdan a mai spus că Orban trebuia să demisioneze din funcția de președinte al PNL după alegerile parlamentare.

„Sper să nu facem vreo greșeală precum cele pe care le au făcut Ion Diaconescu, Radu Vasile, Mircea Ionescu Quintus, în CDR. Nu am vrut să ies public pe anumite decizii care nu mi-au convenit. Cred că am tăcut prea mult. Acum singurul lucru cu care trebuie să fiu atent este să sprijinim Guvernul Cîțu (…) Partidul are nevoie de o reformă totală. Partidul este mai puternic cu cât este mai unit, cu atât este mai puternic și toată lumea are loc aici. Cred că Ludovic Orban va fi un foarte bun președinte al Camerei Deputaților, dar nu cred că trebuie să fie și președinte al PNL. Cred că a eșuat în această calitate”, a declarat Rareș Bogdan la Aleph News.

Rareș Bogdan a mai dezvăluit faptul că strategia PNL este să susțină Guvernul Cîțu. În paralel, liberalii se pregătesc pentru alegerile interne, congresul fiind programat în luna iunie.

Sursa: Realitatea Din PNL