RAREȘ BOGDAN PROPUNE PNL SĂ INTRE ÎN OPOZIȚIE: SĂ LĂSĂM PSD SĂ GUVERNEZE CU AUR SAU CU CINE OR DORI EI

Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a cerut duminică seară, după ce a văzut rezultatele exit-poll, ca PNL să intre în opoziție.

„Intrarea la guvernare într-o formulă cu PSD nu ne ajută. Să lăsăm PSD să guverneze cu AUR sau cu cine or dori ei. Noi să ne facem puțină mea culpa, să ne punem cenușă în cap și în următorul an să stăm în opoziție. Unii dintre colegii mei să renunțe la secretare, la șoferi, la girofar, la consiliile de administrație. Poziția mea este să intrăm în Opoziție pentru a ne curăța puțin și a ne reorganiza partidul. Să ne ducem iar în brațele PSD înseamnă că nu am învățat nimic și că suntem complet cretini. Nu putem intra într-un guvern minoritar cu USR, ar fi ca și cum am intra cu mașina în zid cu 120km/h”, a declarat Bogdan la un post tv.

Sursa: Realitatea Din PNL