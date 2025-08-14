RECORD. BITCOIN A DEPĂȘIT PRAGUL DE 124.000 DE DOLARI

Cotaţia Bitcoin a depăşit pragul de 124.000 de dolari, joi dimineață, 14 august, acesta reprezentând un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume. Investitorii au pariat săptămâna aceasta pe noi câştiguri în acest domeniu.

Concret, cotația Bitcoin a ajuns, joi dimineață, la 124.517 dolari, la bursa de criptomonede Bitstamp, după care a scăzut uşor, ajungând la 123.000 de dolari.

Creșterea cotației Bitcoin a avut loc în contextul majorării cererii din partea investitorilor instituţionali şi a optimismului pieţelor financiare, după avansul pieţelor bursiere globale, după cum apreciază traderii.

La ce se așteaptă analiștii

Analiştii se aşteaptă ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să reducă dobânzile în septembrie, după recentele date care arată o încetinire peste aşteptări a pieţei muncii din cea mai mare economie mondială.

„Factorul decisiv este încrederea în reducerea dobânzilor dincolo de Atlantic”. Perspectiva relaxării politicii monetare majorează cererea pentru criptomonede, a apreciat analistul Timo Emden de la grupul german Emden Research.

După cel mai recent raliu, capitalizarea de piaţă a bitcoin se situează la aproximativ 2.500 miliarde de dolari, potrivit datelor CoinMarketCap. Bitcoin continuă să domine piaţa activelor digitale, care este în prezent evaluată la aproape 4.200 miliarde de dolari.

De la începutul anului, Bitcoin s-a apreciat cu aproximativ 32%, pe fondul aşteptărilor industriei referitoare la o relaxarea a reglementării.