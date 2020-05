Pe perioada stării de alertă, începând de ieri la nivelul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Brăila se aplică noi reguli de acces în spital.

Începând din data de 19 mai, noile reguli generale aplicate în spital sunt:

1. Se mentine interzicerea vizitelor apartinatorilor, la pacientii internati in spital, cu posibilitatea de prelungire, in functie de situatia epidemiologica internationala. Pachetele cu hrana, documentele sau obiectele de igiena personala vor fi duse pacientilor pe sectii, de catre personalul spitalului, anuntat telefonic de catre portarul de serviciu.

2. In acordarea asistentei medicale de specialitate pacientilor care se prezinta la spital sau la nivelul cabinetelor medicale din Ambulatoriul integrat sau CSM se vor incerca, pe cat posibil, evitarea internarii si efectuarea tratamentului medical la domiciliu/ambulatoriu.

3. Se mentine limitarea internarilor programate. Pacienții care nu prezinta urgența psihiatrica se vor reprograma la o data ulterioara, stabilita de medicul de specialitate.

4. Accesul pacientilor in urgenta, se va face prin poarta spitalului, din strada Mihai Bravu, la Camera de Garda-Triaj. Toti pacientii/insotitorii, in mod obligatoriu, vor purta masti de protectie care sa acopere nasul si gura, si vor fi supusi triajului epidemiologic (constand in controlul temperaturii corporale si completarea Chestionarului de „EVALUAREA RISCULUI DE IMBOLNAVIRE CU COVID-19„, iar in functie de simptomatologia prezentata, cazurile suspecte vor fi internate in zone speciale, urmand a fi testate pentru infectia cu SARS-CoV-2. Recomandam pacientilor sa nu vina insotiti, decat daca este cazul (ex: minori, persoane cu handicap, persoane vastnice care necesita insotitori)

5. Documentele utilizate in sistemul de asigurari sociale si de sanatate care expira pana la data de 30.09.2020 isi mentin valabilitatea, in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

6. Valabilitatea documentelor eliberate se mentine pe toata durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari.

7. Intreg personalul medical este instruit si utilizeaza echipamentul de protectie corespunzator, in functie de activitatea desfasurata, si respecta circuitele functionale corespunzatoare. Triaj epidemiologic pentru intreg personalul spitalului se efectueaza, inaintea de inceperea activitatii.

8. Spatiile si suprafetele cu care pacientii intra in contact sunt dezinfectate, dupa fiecare pacient (in cabinetele de consultatii) si ori de cate ori este nevoie (holuri, alte spatii).

Pentru Consultatii in Ambulatoriul intergrat si in Centrul de Sanatate Mintala, sistemul de programare se realizeaza telefonic, in intervalul orar 7.00-15.00 astfel:

• Consultatii (servicii clinice): Nr. telefon: 0239/694.200 – interior 546 si 0239/699.790 – asistente

• Servicii conexe (psihologice): Nr. telefon: 0239/694.200

– interior 523, 560 – Cabinet psihologie adulti

– interior 556 – Cabinet psihologie copii

Accesul pacientilor in Ambulatoriul pentru adulti se face prin intrarea in Ambulatoriu din strada Mihai Bravu, doar dupa ce a fost efectuat triajul epidemiologic al pacientului in Ambulatoriu – in spatiul special amenajat.

Sistem de programare pentru Centrul de Sanatate Mintala:

• Cabinet medic: Nr.telefon: 0239/694.200 – interior 559 si 0761/100.912

• Cabinet psihologie adulti: Nr.telefon: 0239/694.200 – interior 523, 560, 561

Accesul pacientilor in Ambulatoriul pentru copii si CSM se face prin intrarea speciala din strada Mihai Bravu, doar dupa ce a fost efectuat triajul epidemiologic al pacientului in CSM – in spatiul special amenajat.

In scopul evitarii aglomeratiei, recomandam sa respectati ora programarii la cabinetul solicitat si distanta de 2 m fata de celelalte persoane. Recomandam pacientilor sa anunte intarzierea la programare sau imposibilitatea de a ajunge la ea.

Daca in urma Triajului epidemiologic se constata ca pacientul/insotitorul nu se incadreaza in Definitia de caz COVID-19, pacientul va purta obligatoriu masca de protectie si va merge in cabinetul conform programarii, nu inainte de a se dezinfecta pe incaltaminte (pe covorul dezinfectant) si pe maini (dozator dezinfectant). Pacientii suspecti cu COVID-19 vor fi directionati catre Camera de garda-Triaj, unde se va stabili conduita terapeutica, conform procedurii implementate la nivelul spitalului, urmand a se face dezinfectia pe traseul pacientului.

Pacientii vor intra in cabinet, conform programarii, pe rand, cate o persoana, pentru a se evita aglomerarea. Doar dupa ce pacientul paraseste cabinetul de consultatii, ajungand in punctul de triaj, si s-a efectuat dezinfectia suprafetelor din cabinet, alt pacient este lasat sa intre in cabinet.

Daca pentru un pacient se decide internarea in spital, acesta va fi preluat de un cadru medical si dus la Camera de garda-Triaj, pentru stabilirea conduitei terapeutice.