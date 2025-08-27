REPUBLICA MOLDOVA: AMENINȚĂRI CU MOARTEA PENTRU MAI MULŢI CETĂŢENI, INCLUSIV JURNALIŞTI ȘI FUNCŢIONARI PUBLICI

Mai mulți cetățeni, inclusiv jurnaliști și funcționari publici, au primit mesaje în care sunt amenințați cu moartea, după cum a anunțat Poliția Republicii Moldova, care a precizat că aceste acțiuni sunt „o tentativă de a compromite evenimentele organizate cu ocazia Zilei Independenței și de a intimida cetățenii”.

„Îndemnăm populația să ignore acest gen de mesaje și să sesizeze Poliția în cazul în care le recepționează. Ofițerii de investigație dețin deja mai multe informații în acest sens și întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea persoanelor implicate”, au transmis autoritățile, potrivit Radio Chișinău.

Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) din Republica Moldova a îndemnat populaţia să sesizeze oamenii legii în cazul în care recepţionează astfel de mesaje.

Republica Moldova marchează, miercuri, 34 de ani de la proclamarea Independenţei, votată de Parlament la data de 27 august 1991. Cu această ocazie, la Chişinău şi în alte localităţi ale ţării vor fi organizate mai multe evenimente festive.

În cea de-a doua parte a zilei, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi premierul Poloniei, Donald Tusk, sunt aşteptaţi la Chişinău.