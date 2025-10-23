REZULTATELE SERII DIN LIGA CAMPIONILOR LA FOTBAL

De către

Bayern Munchen a învins-o pe Club Brugge cu scorul de 4-0, miercuri seara, pe teren propriu, în etapa a treia a grupei Ligii Campionilor la fotbal.

Golurile formației germane au fost marcate de Lennart Karl (minutul 5), Harry Kane (minutul 14), Luis Diaz (minutul 34) și Nicolas Jackson (minutul 79).

Konrad Laimer a pasat decisiv la două dintre golurile lui Bayern.

În derby-ul serii, Real Madrid a învins-o pe Juventus Torino cu 1-0, pe teren propriu.

Golul victoriei a fost marcat de Jude Bellingham, în minutul 57, din pasa lui Vinicius Junior.

Celelalte rezultate ale serii:

Athletic Bilbao – Qarabag, 3-1

Galatasaray – Bodo/Glimt, 3-1

AS Monaco – Tottenham Hotspur, 0-0

Atalanta Bergamo – Slavia Praga, 0-0

Chelsea Londra – Ajax Amsterdam, 5-1

Eintracht Frankfurt – Liverpool, 1-5

Sporting Lisabona – Olympique Marseille, 2-1

Clasamentul grupei Ligii Campionilor

După disputarea primelor 3 partide din faza grupei Ligii Campionilor, au acumulat câte 3 victorii și maximum de puncte, 9, echipele Paris Saint-Germain, Arsenal Londra, Bayern Munchen, Real Madrid și Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu.

Singurele echipe care, până acum, au înregistrat doar înfrângeri și nu au acumulat niciun punct sunt Benfica Lisabona și Ajax Amsterdam.