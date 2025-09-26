ȘEFUL DIPLOMAȚIEI UNGARE, DESPRE ZELENSKI: „ÎNCEPE SĂ O IA RAZNA, VEDE MONȘTRI”

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a lansat vineri un atac dur la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după ce acesta a acuzat că drone, „probabil ungare”, ar fi încălcat spațiul aerian al Ucrainei.

„Președintele Volodimir Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar. El vede acum monștri”, a scris Szijjarto pe Facebook, potrivit Reuters.

Zelenski afirmase anterior că forțele ucrainene au înregistrat zboruri de recunoaștere suspecte în apropierea graniței cu Ungaria, vizând zone cu potențial industrial. Liderul de la Kiev a cerut armatei rapoarte urgente despre incidente, fără a oferi însă detalii despre locul și momentul exact în care acestea au avut loc.

Schimbul de replici vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două țări. Tot vineri, Ucraina a interzis accesul pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca răspuns la o decizie anterioară a Budapestei.

În ultimele luni, Ungaria a refuzat intrarea mai multor oficiali ucraineni, inclusiv a comandantului forțelor de drone de la Kiev, Robert Brovdi, acuzat că a coordonat atacuri asupra conductei Drujba, prin care Ungaria și Slovacia importă petrol rusesc.

