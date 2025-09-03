SIMION ANUNȚĂ CÂND VA AVEA LOC, DE FAPT, VOTUL MOȚIUNILOR DE CENZURĂ

Președintele AUR, George Simion, a declarat că cele patru moțiuni de cenzură depuse de formațiunea sa împotriva măsurilor Guvernului Bolojan vor fi supuse votului duminică, nu luni, cum era programat inițial.

Anunțul liderului AUR vine în contextul dezbaterilor aprinse legate de pachetul de măsuri propus de Executiv. Simion a subliniat că schimbarea datei votului nu este întâmplătoare.

„Regimul democratic face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)”, a scris George Simion pe pagina sa oficială de Facebook.

