Faptul ca Ludovic Orban si PNL nu au reusit sa schimbe la timp toti sinecuristii din PSD in teritoriu iata ca devine o mare problema pe timp de criza. La Suceava unde este un caz strigator la cer de infectare a cadrelor medicale cu coronavirus colac peste pupaza se mai adauga si problema managementului local al DSP dupa ce Sefa DSP Suceava, Silvia Boliacu, a anuntat joi ca demisioneaza.

Miercuri, a demisionat si sefa DSP Vrasov, care fusese numita in functie tot de PSD. De meserie economist, Silvia Boliacu a ajuns in 2017 subprefect de Suceava cu sustinerea ALDE, mentioneaza Europa Libera. Din 2019, sotul acesteia, Constantin Boliacu, este director executiv al Casei de Pensii Suceava. Demisa de guvernul Orban, Silvia Boliacu a ajuns sefa a DSP Suceava cu spijinul aceluiasi partid. In august 2017, Constantin Boliacu a sustinut un examen pentru functia de director executiv al Casei de Pensii Suceava dar nu a trecut proba scrisa. In ianuarie 2019, Boliacu a cistigat concursul, dupa ce contracandidatul sau nu s-a mai prezentat la proba orala.

Ca subprefect, Silvia Boliacu a castigat in 2019 108.000 de lei, la care se adauga 18.000 de lei ca membru in Autoriitatea Locala de Ordine Publica (ATOP). Sotul ei, Constantin Boliacu a castigat anul trecut 80.000 de lei in calitate de director al Casei Judetene de Pensii Suceava.

