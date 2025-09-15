ŞOFERII DE BOLT ȘI UBER, LIVRATORII GLOVO ŞI WOLT VOR AVEA PROPRIUL SINDICAT

Şoferii de la Bolt sau Uber, livratorii de la Glovo şi Wolt sau alte aplicaţii similare vor avea propriul sindicat în care se pot înscrie și angajații străini.

Anunțul a fost făcut de Blocul Național Sindical, confederație care a anunțat că lansează primul sindicat din România dedicat lucrătorilor de pe platforme digitale.

Noul sindicat va funcționa ca unul național, cu filiale în toate județele țării.

Adeziunea poate fi completată online, precizează Radio România Actualități.

Printre obiectivele sindicatului se numără asigurarea accesului la sistemele de protecție socială, demararea negocierilor colective la nivel de platformă sau reprezentarea lucrătorilor ca partener social recunoscut în dialogul cu guvernul.

În România, Uber și Bolt au împreună peste 105.000 de șoferi activi, o cifră comparabilă cu totalul angajaților celor mai mari şapte angajatori din țară, conform unui studiu al Blocului Național Sindical.