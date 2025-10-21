SORIN GRINDEANU: „O SĂ REZOLVĂM RAPID CU PENSIILE MAGISTRAȚILOR!”

Tensiuni în coaliția de guvernare pe tema pensiilor magistraților. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere o soluție urgentă și anunță formarea unui grup de lucru care să vină rapid cu o variantă clară a legii.

Social-democrații spun că vor propune Guvernului o formă finală, care să fie asumată cât mai repede pentru a evita noi blocaje în sistemul de justiție.

De asemenea, Grindeanu va propune ca alegerile pentru capitală să aibă loc pe 30 noiembrie.

Sorin Grindeanu: „Alegerile la Capitală, pe 30 noiembrie!”

„Am văzut declarațiile sale, ale premierului, ale lui Dominic Fritz legat de faptul că toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. Eu am și o dată pe care pot să o propun 30 noiembrie. Am spus 30 noiembrie. De ce nu 30? Ca să facem mai repede. Nu era mai bine să facem repede? Hai să facem în 30.

La coaliție… am să le propun colegilor din coaliție să formăm rapid un grup de lucru, care să vină cu o formă pentru regia pensiilor speciale la magistrați, pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de pe Guvernul. Până la urmă, procedural, o să decidem în coaliție, astfel încât rapid să închidem acest subiect”, a transmis Sorin Grindeanu.