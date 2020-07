Spitalele din Brăila dispun de mai puțin de 30 de paturi pentru bolnavii de Covid-19, după spusele prefectului Boboc.

Prefectul județului Brăila, într-o conferință susținută miercuri a enumerat locurile libere pentru bolnavii de Covid-19 în spitalele brăilene: mai sunt 12 în Corpul C al Spitalului Județean de Urgență, 1 pat în Corpul E, 8 la Spitalul de Psihiatrie și alte 8 la Spitalul de Pneumoftiziologie. De la începutul pandemiei, în Brăila sunt 501 cazuri de infecție cu noul coronavirus confirmate. O soluție pe care o propune Prefectura pentru decongestionarea activității spitalicești ar fi crearea unui spațiu tampon, unde să fie internați până la confirmare cei suspecți.

„Am văzut un internat pe care-l vom putea folosi pentru a mări capacitatea pentru internarea suspecților, până la confirmare. Este vorba despre internatul Liceului de Construcții, nu e niciun secret. Noi am mers și am văzut, am discutat cu cei de la spital, le-am comunicat niște informații și fotografii de acolo, am discutat cu domnul Ciochină (n.r. directorul DSP) și i-am furnizat niște informații. Probabil că a trimis și dumnealui pe cineva, între timp, să vadă”.