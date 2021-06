Spitalul Judetean de Urgenta Braila a reluat activitatea normala in majoritatea sectiilor. Datorita numarului mic de cazuri internate cu Covid, sectorul destinat acestora din corpul B a fost inchis si sectiile au fost readuse in locatiile anterioare.

Ca o noutate, compartimentele de dermato-venerologie si endocrinologie isi desfasoara activitatea cu paturi in acest corp.

In prezent, raman cu pacienti Covid doar corpurile C (boli infectioase ) si E.

Potrivit, managerul Spitalului, Delia Rasnoveanu, exista si un program de rezilienta, in caz de recrudescenta a cazurilor de Covid, aprobat de Directia de Sanatate Publica Braila. Acest plan cuprinde etape de crestere a numarului de paturi, in functie de evolutia pandemiei. Pacientii sunt rugati sa ia legatura cu medicii specialisti din spital pentru internare si tratament. Rasnoveanu mai spune ca personalul medical a avut un an greu, dar a reusit sa faca cu succes fata dificultatilor si le multumeste public pentru tot efortul depus avand convingerea ca vor deveni si mai buni.

Centrul de vaccinare ramane activ in corpul E, brailenii fiind asteptati cu sau fara programare sa se imunizeze.

Sursa: Realitatea de Braila