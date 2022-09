Vineri după amiază a avut loc cântarul oficial pentru luptele ce se vor da sâmbătă seara în Sala Polivalentă, în cadrul primei ediții a Festivalului Artelor Marțiale. Cu 3 centuri puse în joc, se anunță o seară incendiară, în care se vor lupta atât sportivi amatori, cât și profesioniști ai artelor marțiale, În cadrul Festivalului de Arte Marțiale, te vei bucura de spectacolul oferit de sportivi în super fight-urile de Karate, Kickbox, MMA și Brazilian Jiu Jitsu.

Pregătit să-și apere centura Paraschiv Amansio ” The Viking ” nu-și lasă titlul din mâini ci luptă pentru el ca să rămână în țară. În lupta Main Event, pentru centura Super Kombat World Title, la categoria 71 kg, îi vom vedea pe doi dintre cei mai aprigi luptători din România: Paraschiv Amansio ” The Viking ” și Sergio „Dinamita” Sanchez.

Într-un superfight de MMA, în ringul din Polivalentă vor intra Laurențiu Barbu și Andrei Micu. Iulian Hrehorec îl va înfrunta pe Petre Stănculescu în seara de 10 septembrie, într-un meci de MMA.

Meciul serii va fi la categoria grea între Tănculețul – Ionuț Iancu și Gladiatorul Cristian Ristea. 5 reprize a câte 3 minute vor stabili cine este câștigătorul centurii WKU Romania la categoria HeavyWeight.

Piramida de BJJ din cadrul Festivalului de Arte Marțiale va putea fi urmărită în întregime în cadrul evenimentului. Patru meciuri inițiale și 8 luptători experimentați se vor lupta pentru a ajunge în finală. În primul tur se vor duela: Liviu Surluș vs. Raul Cofan, Claudiu Pătru vs. Flaviu Niță, Mircea Bragagiu vs. Sebastian Curelaru, Mircea Valeriu vs. Ceban Dima.

În fața audienței din tribune vor mai surprinde cu tactici de luptă nemaivăzute duelurile de Kinckboxing. La categoria Ușoară se vor duela Mavrodin Valentin vs. Marko Dusinschi, la categoria Semigrea îi vom avea față în față pe Ionuț Busuioc vs. Alex Alexe, la categoria HeavyWeight se luptă pentru victorie Marius Munteanu vs. Andrei Petrarașu.

Sursa: Realitatea de Braila