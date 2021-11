Sportivii de la Clubul Daos din Braila, antrenati de Cernat Daniel au participat sambata la Campionatul national de BJJ, ce a avut loc la Tecuci. Competiția a fost impartita in doua probe distincte cu GI (kimono) si NO GI (fara kimono). Clubul brailean a fost prezent cu un numar de 8 sportivi care au obtinut 9 medalii de aur, 3 medalii de argint si 4 medalii de bronz.

Bordei Claudiu a obtinut medalie de aur la GI in categoria seniori +100 kg, medalie aur NO GI +100 kg si doua medalii de aur la open atat la GI cat si la NO GI. Gavrila Iulian a obtinut medalie de aur la GI in categoria -18 ani -73 kg, medalie aur no gi -18ani -73 kg si medalie de bronz la GI -21 ani -73 kg . Micu Andrei medalie de aur la NO GI adulti -88 kg, Mustata Ionut a castigat medalie aur la categoia -21 ani 60 kg, Urse Flaviu medalie de aur la -18 ani – 83 kg, Boldeanu Razvan medalie de argint la GI adulti -83 kg Ion Cosmin 2 medalie argint GI si NO GI la +100 kg si 2 medalii bronz la open GI NO GI, Gerea Florin medalie de bronz la GI +100 kg

„Ma bucur ca a putut fi organizat acest campionat, din pacate doar pentru sportivii ce depasesc 16 ani. A fost un campionat cu un nivel tehnic ridicat unde au participat sportivi din toata tara, practic au fost doua competitii in aceeasi zi cu si fara kimono. Vreau sa ii felicit pe sportivii braileni care inca odata au demonstrat ca Braila este o forta in acest sport. Tot in acest weekend a avut loc la Londra – English Open BJJ Championships 2021 unde a participat Bunea Daniel, el fiind un sportiv de top brailean antrenat la clubul nostru , care momentan locuieste in Londra, el participand la mai toate turneele organizate in Marea Britanie. De aceasta data el a reusit sa castige locul unu si medalia de aur la categoria -92 kg centuri violet si locul doi si medalia de argint la categoria open centuri violet. Vreau sa il felicit si pe el pe aceata cale si sa il asigur ca suntem alaturi de el la fiecare competitie care participa si ii transmit ca este asteptat de colegi la sala, la o sedinta indelungata de sparing” a declarat Daniel Cernat.

Sursa: Realitatea de Braila