STENOGRAME DEVASTATOARE ÎN SCANDALUL AGRESIUNII SEXUALE. ȘOCANT: BOUREANU O INVITĂ PE TÂNĂRĂ SĂ-L IA ÎN BRAȚE SĂ VADĂ ”CE SIMTE”

Noi detalii ies la iveală după ce Cristian Boureanu a negat cu vehemență acuzațiile de agresiune sexuală aduse de tânăra jurnalistă care s-a dus la el acasă. După ce fostul deputat a recunoscut că tânăra a fost la el, dar a spus că nu a atins-o, femeia a arătat mai multe mesaje în care Boureanu încearcă să o convingă să se revadă. Fostul deputat ar fi dat vina pe felul în care era îmbrăcată victima și a amenințat-o că va dezvălui presei că l-ar fi șantajat. Vă avertizăm că imaginile care urmează vă pot afecta emoțional.

După ce tânăra a plecat din casa lui Boureanu, acesta i-a dat mai multe mesaje vocale în care a încercat să o convingă să se revadă, după ce a acuzat-o că era îmbrăcată mult prea provocator, iar asta l-a făcut să o atingă, deși ea a refuzat.

MESAJELE DINTRE BOUREANU ȘI TÂNĂRA AGRESATĂ

„Auzi, pisoi, hai să-i spun o chestie, uite care e problema. Fii-mea știe că umblu cu fete mai mici decât ea, doi la mână, dacă nu voiai ca un bărbat să se dea la tine, nu veneai acasă la un bărbat fără chiloți și fără sutien, să ți se vadă sânii prin chestia aia mulată pe tine. Și dacă îți face plăcere, mă văd cu cea mai mare plăcere numai cu tine și mâncăm împreună. Ți-am spus cinstit, îmi place de tine. Nu înțeleg de ce ai venit după mine în dormitor, puteai să te duci cu prietena ta pe balcon, dacă erai fată cuminte, nu veneai tu cu decolteul ăla și fără nicio lenjerie pe tine. Ai reținut și asta? Și chiar îmi place de tine”.

Sursa: discuții WhatsApp

În mesaje, bărbatul o presează și îi spune că urmează să iasă în presă și să divulge că tânăra l-ar fi șantajat.

„V-am cunoscut împreună, nu o văzusem în viața mea, îmi place mai mult de tine decât de ea. Îmi place foarte mult și de ea, sunteți minunate, dar așa e în viață. Ești mult mai mult genul meu. Dacă vrei să te trezești cu un proces pentru șantaj, te rog eu frumos, da? Și atunci o să descarc și eu un pic camerele cu sonor, ca să vedem când mi-ai spus că ai luat 100.000 de dolari de la prietenul tău, pe primele trei luni și se vede pe cameră că ai venit după mine, în cameră, eu am plecat singur înainte. Eu te sfătuiesc să nu te joci cu chestia asta, dar n-am niciun fel de problemă, abia aștept să ies în presă să vorbesc despre *** astea care șantajează bărbați”.

Sursa: discuții WhatsApp

„- Uită-te la mine!

– Mă lași în pace?

– Uită-te în ochii mei. Nu fac nimic fără… Dar de ce ai venit cu mine aici?

– Păi de ce m-ai adus aici? Să îmi dai papuci de casă, nu să mă atingi!

– Vino-ncoace! Relax, relax!

– Ce relax?

– Ia-mă în brațe!

– De ce să te iau în brațe?

– De ce nu? Ia-mă în brațe să vezi ce simți!”

„Este o filmare banala, nu? Erau niste fete care ulterior au deschis discutia despre bani. Este o filmare banala in care o fata se duce singura la mine in dormitor, care se preface ca este agresata se vede din filmare n-am ce sa adaug mai mult. Eram in miezul zilei. Nu s-a consumat alcool. A venit la mine acasa fata. Nici n-o cunosc. A avenit cu prietena ei.

Nu este nici prima oara, este a doua oara cand au fost la mine acasa si pe convorbirile de ieri se vede ca ele m-au sunat. Nici macar n-am sunat eu.

Au venit sa manance la mine. Fata care a depus plangere a deschis discutia despre bani, a zis ca ea valoreaza 100 de mii de euro. Cine are notiunea banului stie ca fetele astea nu stiu pe ce lume traiesc. Sa vorbesti de 100 de mii de euro „, a declarat Boureanu.

Nu este primul scandal în care este implicat Cristian Boureanu. În 2019, acesta a fost condamnat la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare în cazul dosarului unde a fost acuzat de ultraj după ce a lovit cu mașina un polițist rutier în 2017.

Sursa: Realitatea din Justitie