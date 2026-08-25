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Cristina Trăilă, subalterna lui Bolojan, audiată la DNA Iași în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro
Direcția Națională de Corupție/ Arhivă foto
Publicat25 aug. 2026, 11:22
Actualizat25 aug. 2026, 11:38
SursăRealitatea PLUS
Audierile momentului la DNA Iași! Subalterna lui Ilie Bolojan, Cristina Trăilă, se află marți la audierile procurorilor în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro a lui Fănel Bogos din biroul premierului Ilie Bolojan. Secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, este suspectă în dosar, iar potrivit surselor Realitatea PLUS, aceasta este acuzată de complicitate la abuz în serviciu.
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