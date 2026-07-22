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Actualitate· 2 min citire
Florian Coldea, în noi ipostaze revoltătoare. După aterizarea pe aeroportul din București, fostul general nu a reușit să scape de întrebările Alessiei Păcuraru
Publicat22 iul. 2026, 20:55
Actualizat22 iul. 2026, 21:00
SursăRealitate Plus
Noi imagini revoltătoare cu Florian Coldea. După aterizarea pe aeroportul din București, fostul general nu a reușit să scape de întrebările Alessiei Păcuraru. Totul după ce, înaintea decolării de la Nisa, generalul (r) a încercat să îi smulgă telefonul jurnalistei Realitatea Plus, pentru că aceasta a încercat să îl filmeze.”
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