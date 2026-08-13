Cernavodă, deconectată complet. România pierde 20% din energia nucleară: urmează importuri mai scumpe la orele de vârf

Publicat 13 aug. 2026, 11:00 Sursă Realitatea PLUS

Centrala de la Cernavodă a fost deconectată complet de la rețeaua națională, astfel că România pierde deja 20% din producția de energie. România se pregătește acum de importuri record, cel mai probabil, mai scumpe, în special la orele de vârf. Totul se întâmplă după eșecul operațiunilor de dragare a Dunării, pentru care Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, a alocat milioane de lei.

Distribuie articolul