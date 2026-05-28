Accident grav în Câmpulung Moldovenesc. O ambulanță aflată în misiune a fost lovită într-o intersecție

Un accident violent s-a produs miercuri seară în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, după ce o ambulanță aflată în misiune a fost implicată într-o coliziune puternică cu un autoturism. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Ambulanța circula cu semnalele acustice și luminoase pornite

Imaginile video arată cum autospeciala medicală se deplasa în regim de urgență, având semnalele luminoase și acustice în funcțiune, în timp ce se apropia de o intersecție din municipiu.

În același timp, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani a pătruns în intersecție pe culoarea verde a semaforului, fără să acorde prioritate ambulanței. Impactul dintre cele două vehicule a fost extrem de puternic.

Șoferul mașinii a ajuns la spital

În urma accidentului , conducătorul autoturismului a fost rănit și transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe pentru îngrijiri medicale.

Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, tânărul era policontuzionat, însă stabil din punct de vedere hemodinamic și respirator, prezentând leziuni minore.

Personalul medical aflat în ambulanță nu a avut nevoie de îngrijiri medicale după accident.

Autospeciala de intervenție, grav avariată

Deși echipajul medical a scăpat nevătămat, ambulanța implicată în accident a suferit avarii serioase.

Reprezentanții SAJ Suceava au anunțat că autosanitara va fi evaluată într-un service autorizat pentru a se stabili amploarea daunelor și costurile reparațiilor.

Pentru ca intervențiile medicale din zona Câmpulung Moldovenesc să nu fie afectate, o altă ambulanță de tip B2 va fi trimisă temporar de la stația centrală din Suceava.

Poliția a deschis o anchetă

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Anchetatorii urmează să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere și declarațiile persoanelor implicate pentru a clarifica responsabilitatea în acest caz.

Autoritățile reamintesc că șoferii au obligația legală de a acorda prioritate autospecialelor care folosesc semnalele acustice și luminoase, indiferent de culoarea semaforului.