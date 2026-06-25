Alertă de securitate în Republica Moldova. Un cetățean rus, reținut pentru activități suspecte

Publicat 25 iun. 2026, 11:45 Actualizat 25 iun. 2026, 11:49

Autoritățile din Republica Moldova au reținut un cetățean rus identificat drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, suspectat că ar fi încercat să colecteze informații privind regiunea transnistreană și zona de securitate dintre cele două maluri ale Nistrului. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

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