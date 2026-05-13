Alertă DNSC: Atenție la mesajele frauduloase care folosesc identitatea instituției

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de phishing care utilizează abuziv numele și logo-ul instituției. Infractorii cibernetici trimit mesaje false pentru a fura date personale și financiare prin link-uri și fișiere periculoase.

Experții DNSC avertizează că succesul mesajelor frauduloase se bazează pe generarea unei stări de presiune sau a unui sentiment de urgență extremă. Utilizatorii sunt adesea bombardați cu notificări care imită solicitări legitime, menite să provoace panică și să forțeze o reacție imediată. Un exemplu clasic este apariția paginilor de tip „dispozitiv blocat”, o consecință directă a accesării unor link-uri false distribuite prin SMS, e-mail sau rețele sociale. Specialiștii subliniază un aspect esențial pentru liniștea cetățenilor: nicio autoritate din România nu are competența de a bloca dispozitive de la distanță și nu va solicita niciodată plăți direct prin intermediul browserului.

Semnele de alarmă care dau de gol o tentativă de phishing

Identificarea unei fraude online este posibilă printr-o analiză atentă a detaliilor care par, la prima vedere, insignifiante. Printre cele mai frecvente indicii se numără scrierea greșită a denumirii instituției sau utilizarea unor adrese de e-mail și domenii web care nu aparțin oficial DNSC. De asemenea, erorile gramaticale, exprimările nefirești sau traducerile aproximative din limba engleză sunt semnale clare că mesajul provine dintr-o sursă malițioasă. Utilizatorii trebuie să fie extrem de suspicioși atunci când li se cere să descarce documente în regim de urgență sau să acceseze link-uri care, odată deschise, redirecționează către pagini ce imită stângaci site-urile guvernamentale.

Verificarea sursei și pașii de urmat în cazul unui incident

Recomandarea de bază a specialiștilor în securitate cibernetică este verificarea riguroasă a sursei oricărui mesaj înainte de a interacționa cu link-urile sau atașamentele incluse. Înainte de a da click, este vitală examinarea link-ului complet pentru a vedea destinația reală a conexiunii. În situația în care un utilizator suspectează că a fost ținta unei tentative de fraudă sau a căzut deja în capcana atacatorilor, acesta trebuie să raporteze incidentul cât mai rapid. DNSC pune la dispoziție numărul scurt 1911 și Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC) pentru a limita impactul acestor atacuri asupra populației.