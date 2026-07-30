Aliatul lui Putin revine în prim-plan! Patriarhul Kiril justifică războiul într-o nouă carte

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 19:27

Patriarhul Kiril al Moscovei a lansat o nouă carte în care susține războiul împotriva Ucrainei și îl prezintă drept un demers cu o profundă semnificație spirituală.

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