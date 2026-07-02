Advertising
Actualitate· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, față în față cu ambasadorul Indiei în România.”E o provocare uneori să ai relații bune cu toate părțile”
Publicat2 iul. 2026, 07:30
Actualizat2 iul. 2026, 07:52
SursăRealitatea PLUS
Interviu-eveniment cu ambasadorul Indiei în România, realizat de jurnalistul Ana Maria Păcuraru, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Diplomatul a explicat cum funcționează politica externă a țării sale, care menține relații economice cu toate marile puteri ale lumii, în ciuda tensiunilor globale uriașe din acest moment.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:29Ambasada Rusiei la Stockholm, atacată cu două drone
- 11:47Azilele groazei din Bihor. Detalii de ultimă oră din dosar de la avocatul familiei Pașca VIDEO
- 11:32Scandalul azilelor groazei: Fiul lui Viorel Pașa, viceprimar PNL în fieful lui Bolojan - EXCLUSIV
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News