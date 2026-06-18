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Actualitate· 2 min citire
Anvelopările clădirilor vechi țin în viață piața de construcții din România
Foto/Arhivă
Publicat18 iun. 2026, 09:34
SursăRealitatea.Net
Anvelopările blocurilor vechi, dar și reparațiile la alte clădiri au ținut pe plus piața de construcții în aprilie 2026, comparativ cu periada similară a anului trecut. Sectorul construcțiilor a înregistrat un avans solid, în frunte cu reparațiile capitale, care au crescut cu 17,3%. Acestea sunt urmate îndeaproape de lucrările de întreținere și reparații curente (+17,1%), în timp ce proiectele de construcții noi au marcat o creștere de 12,6%.
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