Brăila: Centrul Cultural Albanez de la Dunărea de Jos se inaugurează luni, 26 octombrie, la Muzeul „Carol I”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:09

Centrul Cultural Albanez de la Dunărea de Jos va fi inaugurat luni, 26 octombrie, la Muzeul Brăilei „Carol I”. Evenimentul este organizat de Ambasada Republicii Albania în România, în colaborare cu muzeul brăilean.

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