Brăila: Centrul Cultural Albanez de la Dunărea de Jos se inaugurează luni, 26 octombrie, la Muzeul „Carol I”
Muzeul „Carol I”
Centrul Cultural Albanez de la Dunărea de Jos va fi inaugurat luni, 26 octombrie, la Muzeul Brăilei „Carol I”. Evenimentul este organizat de Ambasada Republicii Albania în România, în colaborare cu muzeul brăilean.
La ceremonia de inaugurare, programată să înceapă la ora 11:00, va participa ambasadoarea Republicii Albania la București, Enkeleda Mërkuri, alături de reprezentanți ai autorităților publice locale, scriitori, artiști și oameni de cultură.
'Ambasada Republicii Albania, în colaborare cu Muzeul Brăilei 'Carol I', anunță organizarea unui eveniment cultural de importanță deosebită: inaugurarea oficială a Centrului Cultural Albanez de la Dunărea de Jos. Această inițiativă reflectă deschiderea comunității locale către dialogul multicultural și se desfășoară sub înaltul patronaj al Ambasadei Republicii Albania în România. Ceremonia oficială se va bucura de prezența extraordinară a E.S. Enkeleda Mërkuri, Ambasadorul Albaniei la București, alături de reprezentanți ai autorităților publice locale, scriitori, artiști și oameni de cultură, membri ai comunității gălățene', se arată într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.
Potrivit organizatorilor, înființarea Centrului Cultural Albanez de la Dunărea de Jos reprezintă un pas strategic în consolidarea legăturilor istorice și de prietenie dintre România și Albania.
Evenimentul de inaugurare, organizat sub patronajul Ambasadei Republicii Albania în România, se va desfășura în cadrul Săptămânii Europene Albaneze și va preceda manifestările dedicate Zilei Naționale a Albaniei, incluse în ciclul de proiecte 'Noiembrie Albanez 2026'.
'Noul centru își propune să devină un nucleu regional vibrant, dedicat promovării tradițiilor, limbii, literaturii și artelor vizuale albaneze, dar și un spațiu de integrare și cooperare pentru comunitățile de la Dunărea de Jos', se mai arată în comunicat.
Programul va începe cu alocuțiuni susținute de ambasadoarea Enkeleda Mërkuri, de managerul Muzeului Brăilei 'Carol I', Costin Croitoru, și de reprezentanții autorităților locale.
Unul dintre momentele manifestării îl va constitui prezentarea volumului 'Albania în România, 1926-2026: 100 de ani de diplomație în 100 de imagini', semnat de directorul Muzeului Brăilei 'Carol I', dr. Costin Croitoru, și directorul Centrului Cultural Albanez de la Dunărea de Jos, dr. Elsa Stavro. Lucrarea a apărut în anul 2026, la Editura Istros, și este dedicată centenarului relațiilor diplomatice dintre România și Albania, prezentat prin intermediul a 100 de imagini.
Tot cu această ocazie va fi deschisă expoziția 'Albania în România, 1926-2026: 100 de ani de diplomație în 100 de imagini', al cărei curator este Fatme Nistoroi.
Directoarea noului Centru Cultural Albanez de la Dunărea de Jos, dr. Elsa Stavro, coautoare a volumului, este implicată atât în conducerea centrului, cât și în proiectul editorial dedicat celor 100 de ani de relații diplomatice româno-albaneze. Dr. Elsa Stavro, originară din Albania și stabilită la Galați din 2015, a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea 'Dunărea de Jos' din Galați, în anul 2022, cu o cercetare dedicată identității aromânilor din Albania. Autoare a mai multor volume de poezie și lucrări de cercetare istorică, dr. Elsa Stavro a publicat în 2024 volumul 'Identitatea aromânilor din Albania, de la elenizare și dictatura atee, la interculturalism', la Editura Etnologică, și a fost implicată în mai multe proiecte editoriale și culturale româno-albaneze.
Programul va continua cu un moment cultural-artistic susținut de elevii clasei de canto - muzică ușoară, coordonată de profesoara Emilia Savu, din cadrul Școlii de Arte a Centrului Cultural 'Dunărea de Jos'.
De asemenea, va fi organizată masa rotundă 'Între tradiție și modernitate', la care vor participa invitați din Albania și România, pentru a aborda teme legate de cultură și tradiții.
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