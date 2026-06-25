Canicula pune stăpânire pe România! Temperaturile urcă până la 35 de grade și apare prima noapte tropicală în Capitală

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 09:27

Joi, România se confruntă cu o zi deosebit de caldă, cu temperaturi ridicate în aproape toate regiunile și episoade de caniculă în vestul și nord-vestul țării. La câmpie, aerul devine greu de respirat, iar în sud, în zonele montane și local în centru sunt posibile averse de vară.

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