Actualitate· 1 min citire
Consulul României la Haifa dezminte zvonurile privind închiderea Mormântului lui Iisus Hristos
20 mar. 2026, 08:22
Articol scris de Scris de Realitatea de Braila
Sursă: realitatea.net
Consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale.
Informaţiile privind interzicerea slujbelor pascale în Israel şi presupusa închidere a Mormântului lui Hristos sunt false, atenţionează consulul României la Haifa, Adrian Brâncoveanu.
Pe contul său de Instagram, consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale şi de încredere.
Şi reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a precizat, pentru Basilica.ro, că nu există o decizie oficială din partea statului Israel sau din partea Patriarhiei Ierusalimului cu privire la slujbele din perioada pascală.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News