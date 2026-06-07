Daniel Zamfir cere renunțarea la ROBOR după amenda uriașă primită de bănci

Reacțiile continuă să apară după ce băncile au fost sancționate cu 3,7 miliarde de lei pentru manipularea ROBOR, cea mai mare amendă aplicată vreodată în sistemul bancar românesc. Senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir susține că investigația a scos la iveală mecanisme prin care instituțiile financiare ar fi influențat artificial nivelul indicelui folosit la calculul ratelor pentru milioane de români.

Într-o poziție publică, Zamfir afirmă că concluziile investigației demonstrează existența unor practici care au afectat direct consumatorii și cere măsuri rapide pentru a împiedica repetarea unor astfel de situații.

Cum ar fi fost influențat ROBOR

Potrivit senatorului, una dintre principalele probleme identificate este faptul că băncile puteau vedea, în perioada de stabilire a ROBOR, cotațiile transmise de concurenți. În aceste condiții, susține el, instituțiile financiare ajungeau să se alinieze la aceleași niveluri de dobândă, ceea ce reducea concurența reală și conducea la stabilirea unui ROBOR mai ridicat.

Daniel Zamfir explică faptul că, după fixarea indicelui, băncile sunt obligate să tranzacționeze la dobânda cotată pentru o perioadă de 15 minute. În opinia sa, posibilitatea de a vedea din timp cotațiile celorlalți participanți la piață a permis coordonarea nivelului dobânzilor, în detrimentul celor care aveau credite legate de ROBOR.

„Cei care pierd sunt consumatorii, pentru că ei vor plăti ratele la noul ROBOR stabilit artificial”, susține senatorul.

Soluția propusă: modificarea sistemului de calcul

Parlamentarul consideră că una dintre cele mai simple soluții ar fi modificarea sistemului informatic utilizat în procesul de stabilire a indicelui. Astfel, în intervalul în care sunt transmise cotațiile pentru ROBOR, nicio bancă nu ar mai trebui să poată vedea valorile introduse de concurenți.

În opinia sa, o asemenea schimbare ar obliga fiecare instituție financiară să transmită propriile cotații independent, fără posibilitatea unei alinieri artificiale a dobânzilor.

Zamfir susține că, în aceste condiții, ROBOR ar reflecta mai fidel realitatea din piață și ar avea un nivel mai redus decât cel rezultat în urma coordonării între participanți.