Procurorii DIICOT au prezentat bilanțul primelor șase luni de mandat, evidențiind o scădere semnificativă a depistărilor de droguri la principalele festivaluri de muzică din România.
Bilanțul activității Direcției Investigații pentru Infracțiuni și Criminalitate Organizată (DIICOT) a fost publicat în aceeași zi cu rapoartele DNA și ale Parchetului General, urmare a anunțului făcut de președintele Nicușor Dan pe 10 noiembrie privind analiza documentelor de activitate ale noilor conducători ai parchetelor.
Scăderea depistărilor la festivalurile din vară
Potrivit raportului de 33 de pagini, care acoperă perioada aprilie-octombrie 2026, intervențiile procurorilor au contribuit la reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor. Această tendință este susținută de datele comparative ale depistărilor și constatărilor efectuate la cele trei festivaluri majore din varfa.
La Electric Castle, numărul cazurilor a scăzut de la 65 în 2025 la 60 în 2026, o reducere de 7,7%.
La Untold, depistările s-au diminuat de la 108 la 81, reprezentând o scădere de 25%.
Cea mai mare diminuare a fost înregistrată la festivalul Beach, Please! din Costinești, unde numărul cazurilor a coborât de la 36 la 10, adică 72,2%.
În ansamblu, la cele trei evenimente, depistările și constatările au scăzut de la 209 în anul 2025 la 151 în 2026, ceea ce reprezintă o reducere globală de 27,8%.
Bilanț operațional și cooperare internațională
În perioada analizată, procurorii DIICOT au lucrat în 46.627 de dosare, dintre care 14.691 au fost soluționate. Au fost cercetate 3.501 persoane, iar 3.146 au fost trimise în judecată. Alte 1.152 de persoane au fost arestate preventiv.
Procurorii au destructurat rețele care comercializau droguri în cluburi, cu accent pe publicul tânăr. Pe baza probelor obținute de DIICOT, autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania au capturat transporturi de droguri cu o masă totală de 1.719 kg, organizate de o grupare coordonată din România.
Priorități pentru perioada următoare
DIICOT anunță că va prioritiza combaterea traficului de droguri, de persoane și de minori, a fraudelor cu investiții, a evaziunii fiscale și a traficului de arme. Pe lista amenințărilor identificate se află și atacurile informatice asupra infrastructurii critice, actele de diversiune și sabotajul.
Instituția atrage atenția că volumul de muncă rămâne ridicat, în special la secția de combatere a traficului de droguri, unde încărcătura depășește 600 de dosare pentru fiecare procuror.
Președintele Nicușor Dan declarase pe 10 noiembrie că observă intuitiv o „dinamizare a activității parchetelor” și precizase: „Știu că lucrează la un raport. O să ne uităm toți foarte repede la acel raport”.