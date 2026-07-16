Donald Trump pregătește o nouă intervenție militară? Cuba, în centrul unor planuri analizate de SUA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 15:12

La doar câteva luni după intensificarea tensiunilor cu Iranul, Statele Unite analizează noi scenarii de intervenție militară, de această dată vizând Cuba. Potrivit CBS News, citat de Anadolu, planificatorii militari americani au evaluat mai multe opțiuni, inclusiv un asalt aerian la care ar participa mii de militari.

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