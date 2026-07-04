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Fetiță de doi ani, transportată de urgență la spital după ce a căzut de la balconul unui bloc din Mediaș

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 11:02

O fetiță în vârstă de doi ani și patru luni a fost transportată de urgență la spital, vineri seară, după ce a căzut de la balconul unui imobil din municipiul Mediaș, județul Sibiu.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, copilul ar fi căzut de la balconul situat la etajul I, de la o înălțime de aproximativ patru metri. În urma impactului, fetița a suferit mai multe leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La sosirea echipajului de ambulanță, micuța era conștientă. Medicii au constatat că prezenta un traumatism toraco-abdominal în partea stângă și un traumatism de bazin. După stabilizare, aceasta a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Mediaș pentru investigații suplimentare și tratament.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și în ce împrejurări a ajuns copilul să cadă de la balcon.

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