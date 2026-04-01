După ce elevii au avut rezultate slabe, un inspectorat școlar a greșit și lista notelor

Haos total la simularea Evaluării Naționale. După ce că elevii au avut rezultate slabe, la Inspectoratul Școlar Bihor au fost greșite și listele cu note. Mai precis, rezultatele de la matematică au fost prezentate ca fiind la limba română și invers.

La doar o zi după ce a publicat rezultatele simulării Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII‑a, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a revenit miercuri cu o nouă informare. Instituția a anunțat că, din cauza unei erori tehnice, a transmis inițial o configurare greșită a rezultatelor pe discipline, potrivit ebihoreanul.ro.

În realitate, niciun elev din județ nu a obținut nota 10 la limba română, deși în comunicarea precedentă IȘJ anunțase că șapte elevi reușiseră această performanță. În schimb, șapte elevi au luat nota maximă la matematică — disciplină la care, în prima raportare, se precizase că nu există nicio lucrare de 10.