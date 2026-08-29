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IGPR: Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun, capturate în primele 7 luni ale anului

Țigarete capturate de oamenii legii

Țigarete capturate de oamenii legii

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 13:30
Sursărealitatea.net

Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun au fost descoperite de polițiști, în primele 7 luni ale anului, fiind aplicate 907 sancțiuni contravenționale, în valoare de 6.740.013 lei, informează sâmbătă IGPR.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în perioada ianuarie - iulie 2026, la nivel național, au fost desfășurate 292 de acțiuni, în sistem integrat, pe linia combaterii contrabandei cu tutun și produse din tutun și au fost înregistrate 447 de dosare penale vizând acest domeniu, în cadrul acestora fiind cercetate 575 de persoane.

În urma activităților desfășurate, au fost destructurate 5 grupuri infracționale care acționau în domeniul contrabandei cu tutun și sesizate 603 infracțiuni prevăzute de Codul vamal, Codul fiscal și Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Astfel, au fost descoperite și indisponibilizate de către polițiști 61.260.894 de țigarete și 9.639 de kilograme de tutun.

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