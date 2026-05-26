Incident în timpul unui zbor de instrucție al Armatei. Un elicopter militar a aterizat de urgență lângă Reșița după o defecțiune tehnică

Un elicopter militar aparținând Ministerului Apărării Naționale a fost nevoit să aterizeze de urgență marți, după ce a întâmpinat o problemă tehnică în timpul unui zbor de instrucție. Incidentul s-a petrecut în apropierea municipiului Reșița, însă, din fericire, membrii echipajului nu au fost răniți.

Ce au anunțat oficialii?

Potrivit informațiilor transmise de MApN, este vorba despre o aeronavă de tip IAR-330 din cadrul Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, care executa un zbor de pregătire în momentul apariției defecțiunii.

La bordul elicopterului se aflau doi piloți și un mecanic de bord. Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că aeronava a reușit să aterizeze în siguranță, iar întregul echipaj se află în afara oricărui pericol.

Autoritățile militare au anunțat că intervenția a fost gestionată conform procedurilor specifice aplicabile în astfel de situații, iar în prezent sunt desfășurate verificări tehnice pentru a se stabili cauzele exacte ale incidentului.

Defecțiunea a avut loc în timpul unui zbor de instrucție, parte a activităților obișnuite de pregătire desfășurate de unitățile aeriene ale Armatei Române.