INTERVIU Exclusiv Realitatea Plus - Ana Maria Păcuraru cu William Donahue: „Republicanii vor avea o perioadă dificilă la urne din cauza prețului energiei”

Sursă: realitatea.net

Dacă războiul cu Iranul nu se încheie în câteva săptămâni, republicanii pierd Camera Reprezentanților. Avertismentul aparține lui William Branson Donahue, strateg politic, analist juridic și una dintre cele mai proeminente voci conservatoare tinere din Statele Unite, într-un interviu exclusiv realizat de Ana Maria Păcuraru în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Ana : Să vorbim despre obiectivele acestui război, pentru că secretarul Rubio a declarat că obiectivele militare americane vor fi atinse în „săptămâni, nu luni”. Cum arată concret succesul pentru această administrație — dezarmare nucleară, schimbare de regim sau altceva cu totul?

Donahue: Ne-am atins în mare parte deja obiectivele și, știți, Khamenei și mulahii săi erau oameni incredibil, incredibil de răi. Răspunsul nostru a fost să menținem teroarea, iar pe ei i-am eliminat; au dispărut. Cred că l-am doborât și pe al doilea ayatollah și Dumnezeu știe unde se află al treilea — fiul lui Khamenei — dacă este în viață sau rănit; nu suntem complet siguri. Întreaga lor structură de susținere a fost complet eradicată.

Și asta face negocierile extrem de dificile în acest moment, pentru că negociatorii nu știu ce vrea să transmită structura de comandă. Acesta este și unul dintre motivele pentru care cred că durează atât de mult — sunt atât de dezorientați, încât nici ei nu știu ce vor să facă. Mulți comandanți regionali lansează rachete în toată zona Golfului și își atacă propriii aliați.

Ana: Ce înseamnă concret „o perioadă dificilă”? Prețurile la energie au crescut brusc la nivel global ca o consecință directă a acestui război. Cât timp poate Trump să susțină politic acest conflict dacă prețurile la carburanți continuă să crească pentru familiile americane?

Donahue: Alegerile de la mijlocul mandatului (midterms) nu sunt până în noiembrie. Cred că avem nevoie de câteva luni de avans pentru a putea duce o campanie terestră de succes, așa că, în mod realist și ideal, războiul ar trebui să se fi terminat deja. Dar dacă nu se termină în următoarele câteva săptămâni, cred că republicanii vor avea o perioadă foarte dificilă la urne. Vedem deja că cifrele din sondaje scad. Cred că trebuie să fim foarte atenți; aceasta este o perioadă electorală de mijloc de mandat care, obiectiv, nu va arăta foarte bine pentru republicani.

Proiecțiile actuale indică faptul că republicanii vor pierde Camera Reprezentanților și vom păstra eventual Senatul — acestea sunt cifrele actuale. Vom face tot posibilul să inversăm situația. Nu cred că este în afara domeniului posibilului ca republicanii să păstreze Camera, dar cifrele nu arată grozav acum și trebuie să avem conversații sincere în interiorul Partidului Republican despre cum ne va influența acest război pe mai departe — și cred că răspunsul evident este că ne va dăuna. Prin urmare, trebuie să îl încheiem cât mai repede cu putință și să readucem prețurile la benzină jos, pentru a avea o șansă la câștigarea alegerilor și la păstrarea Camerei și a Senatului pentru președintele Trump în următorii doi ani.

Ana: România se clasează constant prost în indicii internaționali ai libertății presei. Jurnaliștii se confruntă cu presiuni politice, finanțarea este folosită ca armă, iar liniile editoriale sunt influențate din exterior. Ca persoană dintr-o țară unde Primul Amendament este aproape sacru, care este mesajul dumneavoastră pentru autoritățile române?

Donahue: Primul Amendament aici nu este doar sacru — a fost atât de important pentru fondatori, încât au creat al Doilea Amendament tocmai pentru a se asigura că poporul poate proteja primul amendament. Cred că libertatea de exprimare și libertatea presei sunt de maximă importanță pentru orice țară liberă. Dacă vrei să te bazezi pe valori democratice pentru a menține pacea și a atrage investiții în capitalul uman, cetățenii tăi trebuie să poată critica guvernul și trebuie să poată vorbi împotriva corupției și a tiraniei. Nicio țară productivă din „prima lume” nu permite ca aceste lucruri să îi influențeze alegerile.

Mesajul meu pentru oameni este acesta: vreți să continuați să lăsați oficiali corupți să se amestece în alegerile voastre și să vă anuleze vocea, sau vă veți asigura că vocea voastră este auzită la urne?

Ana: O ultimă întrebare: Consiliul Național al Audiovizualului din România a emis sancțiuni și avertismente împotriva posturilor de televiziune pentru modul în care au acoperit subiecte sensibile politic — și mai ales împotriva noastră. În Statele Unite, un organism guvernamental care amendează televiziunile pentru conținut editorial ar fi considerat neconstituțional. Credeți că instituții precum CNA din România pot deveni instrumente de cenzură politică deghizate în reglementare?

Donahue: Am mult respect pentru postul dumneavoastră de televiziune; am mai fost o dată în România și cred că faceți o muncă valoroasă. Mi se pare regretabil că folosesc unele dintre aceste instituții ca pe o armă împotriva voastră. Dacă întrebarea este dacă pot face asta — răspunsul este da. Legea este, în ultimă instanță, un instrument al puterii. Da, pot face asta, dar asta nu înseamnă că este corect, constituțional sau moral, și cred că oamenii nu ar trebui să tolereze acest lucru.

Nu cred că oamenii de afaceri ar trebui să tolereze asta. Nu cred că cetățenii ar trebui să tolereze asta. Deci, dacă aveți oficiali corupți și un sistem judiciar corupt, oamenii trebuie să se ridice și să spună ceva — trebuie să își folosească vocea pentru un protest pașnic. Și dacă asta nu funcționează, escaladați în celălalt domeniu esențial: urna de vot.

Ana: Domnule Donahue, vă mulțumesc foarte mult pentru perspectivele oferite. Vă mulțumesc că ați fost în emisiunea noastră și aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc în România.

Donahue: Va fi o adevărată plăcere.