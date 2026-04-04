Kievul, sub presiune: Zelenski cere vot rapid pentru a evita blocajul financiar

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski face apel la Parlamentul de la Kiev să adopte rapid legi esențiale, avertizând că întârzierea acestora ar putea afecta finanțarea statului, capacitatea de a continua războiul și parcursul european al țării. Între timp, Ucraina a ajuns în ziua 1503 de conflict armat cu Rusia.

Din cauza reformelor întârziate şi a progresului legislativ lent de la sfârşitul anului 2025 şi începutul anului 2026, Ucraina a ratat termenele limită pentru a debloca miliarde de la principalii săi creditori, spun economiştii, relatează Reuters.

Având în vedere că nevoia de finanţare externă se ridică la 52 de miliarde de dolari în acest an - echivalentul a aproximativ un sfert din producţia economică anuală - situaţia bugetară este disperată.

„Am o listă de proiecte de lege cheie care sunt esenţiale pentru asigurarea finanţării”, a declarat Zelenski într-un comunicat publicat vineri. Acestea variază de la consolidarea sistemului judiciar până la reformarea procedurilor din sectorul energetic.

„Cred că deputaţii din toate partidele trebuie să înţeleagă importanţa acestor proiecte de lege pentru bugetul Ucrainei”, a spus Zelenski, care deţine majoritatea în parlament, dar relaţiile s-au deteriorat.

David Arakhamia, şeful grupului parlamentar al partidului de guvernământ „Slujitorul Poporului”, a declarat că parlamentarii intenţionează să se întâlnească luni pentru a discuta legislaţia cu miniştrii cheie. Votul este programat pentru 7 şi 8 aprilie.

Ucraina depinde de sprijinul financiar occidental în timp ce se luptă cu un inamic mai mare şi mai bine echipat. De la invazia din 2022, Kievul a primit aproximativ 174 de miliarde de dolari ca ajutor economic. Însă anul acesta, finanţarea cheie a fost blocată după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, care menţine legături strânse cu Moscova, s-a opus unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.