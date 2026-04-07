Licența Realitatea Plus, retrasă de CNA. Atac mârșav al sistemului la adresa Televiziunii Poporului

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu: Amenințările s-au materializat!

Consiliul Naţional al Audioviualului a decis, în sedința de marți, retragerea licenţei pentru televiziunea Realitatea Plus. Potrivit Ancăi Alexandrescu, este vorba despre o nouă manifestare dictatorială a sistemului, care vrea să blocheze Televiziunea Poporului și pe Călin Georgescu. Emisia postului va continua online.

Anca Alexandrescu: Amenințările s-au materializat

„Amenințările din campania electorală a tuturor, a președintelui Nicușor Dan, s-au materializat pe 7 aprilie, cu puțin timp în urmă. E probabil ceva nemaivăzut în momentul ăsta în lumea asta, poate doar percepția Republicii Moldova că acolo s-au mai întâmplat chestii. Păi, de acolo și-au luat modelul, și modelul este venit de la Bruxelles. Am spus de câteva luni de zile că ăsta este scopul: să se ridice licența Realității Plus, singura televiziune care spunea altceva decât toate televiziunile puterii, singurul loc unde Călin Georgescu putea să vorbească liber, și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână, și apoi închiderea Realității Plus, să nu mai poată să vorbească Călin Georgescu, ” a afimat Anca Alexandrescu.

„Noi nu ne oprim aici”

„Dar ce să vezi? Noi nu ne oprim aici. Vom continua să emitem online, nu ne poate opri nimeni să facem acest lucru, așa cum am spus, nu cedăm. Eu sunt dispusă să fac transmisiuni din față, din Piața Victoriei, sau din față, de la Palatul Cotroceni, așa cum le-am spus românilor de foarte multe ori,” a mai afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

"O asemenea decizie, o decizie pe care n-ai luat-o niciodată împotriva unui post de televiziune care s-a încăpățânat, în ciuda tuturor amenzilor, să spună ceea ce nu voiau ei să audă sau ceea ce nu trebuiau românii să audă, dar bănuiesc că din momentul ăsta ești în dictatură. Te contrazic, te contrazic, că a mai fost această decizie luată în cazul OTV și în urma acelei decizii au ajuns niște oameni în pușcărie de la CNA, chiar fostul șef al CNA-ului, dacă vă aduceți aminte, și mai mult de atât, același lucru s-a întâmplat și atunci. OTV-ul și Dan Diaconescu au deranjat puterea, aduceți-vă aminte. De altfel, apoi l-au și băgat în pușcărie.

Sunt, într-adevăr, niște mișcări ale sistemului care este disperat, că simte că-i fuge piciorul, că-i fuge pământul de sub picioare și, bineînțeles, că folosește toate dimensiunile puterii pe care le are pentru a se menține la putere și pentru a ține îngenuncheat în continuare poporul român. Desigur că văd și gașca de aplaudați de la celelalte televiziuni și susținătorii lui Nicușor și ai lui Boloșan, care mă jignesc, mă fac în toate felurile, care ne urează de bine în Săptămâna Mare, dar credeți-mă că Dumnezeu e sus și lucrurile nu se vor termina aici. Bineînțeles că vom merge în instanță, vom contesta această decizie.

De altfel, în ședința CNA, auziți, s-a spus în felul următor, a spus domnul Jucan: «Domnule, nu contează, dacă noi n-avem dreptate, să se ducă în instanță». Păi, adică cum? Adică cum? Păi, dar chiar, adică cu hârtiile pe masă, cu dovezile pe masă să spui așa ceva. Bravo. Deci, fix despre asta e vorba. Fix despre asta e vorba. Adică tu ai hârtii, ai dovezi, ai tot și spui: Nu mă interesează, mă duc după dovezile lor. Lasă să se decidă așa. Nu mai mult de atât, nu i-a interesat nici măcar raportul și certificatul fiscal de la ANAF, că nu avem nicio datorie și că toate amenzile sunt plătite la zi.

Nu au ținut cont nici măcar de ANAF, nici măcar de argumentele celor doi care s-au retras de la vot, domnul Goțică Severin și domnul Dinică, spunând clar: «Domnule, există totuși o decizie a ANAF-ului. Sunt niște hârtii oficiale». Nu ne interesează, domnule, că noi așa considerăm, să se închidă, că așa vrem noi. Și nu așa vor ei, sunt doar niște executanți foarte clari ai sistemului și, bineînțeles, că n-ar fi avut curaj să facă acest lucru dacă n-ar fi avut sprijin de la Bruxelles.

O să vedem ce se întâmplă, noi nu cedăm, mergem mai departe, așa cum am spus, în online, ne vedem mai departe de treabă. Ne facem datoria față de cetățenii români, căci presa este a patra putere în stat și este câinele de pază al democrației. Asta e, Anca, după decizia de azi mai e a patra putere în stat sau e doar…

Noi trebuie să arătăm că țara asta nu trebuie să se întoarcă la anii ’50, la anii comunismului, ci trebuie să rămână în democrație, așa cum, de altfel, ei au spus la alegeri, că pentru asta au dat lovitura de stat, pentru a menține democrația. Fiecare lucru care s-a întâmplat, începând cu 6 decembrie 2024 și până astăzi, arată de fapt că ne-am îndreptat cu pași repezi spre o dictatură, care astăzi se desăvârșește.”