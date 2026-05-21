Luptă cu nămeții pe Transalpina și Transfăgărășan. Drumarii intervin în zone unde zăpada depășește cinci metri
Deszapezire
Echipele de drumari continuă intervențiile pe Transalpina și Transfăgărășan pentru îndepărtarea zăpezii și pregătirea redeschiderii circulației în condiții de siguranță. În unele zone montane, utilajele lucrează în porțiuni unde stratul de zăpadă ajunge la peste cinci metri.
Pe DN67C – Transalpina, lucrările sunt concentrate pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, unde angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova intervin permanent pentru curățarea carosabilului și îndepărtarea acumulărilor de zăpadă.
În paralel, sunt efectuate și lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere, inclusiv verificarea și repararea elementelor de siguranță, precum indicatoarele, semnalizarea rutieră și parapetele de protecție.
Autoritățile precizează că traficul rutier rămâne închis pe acest sector de drum, iar intervențiile vor continua până când circulația va putea fi reluată fără riscuri pentru șoferi.
Și pe Transfăgărășan se desfășoară operațiuni complexe de deszăpezire. Angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov lucrează în prezent într-una dintre cele mai dificile porțiuni ale traseului, într-o zonă cunoscută pentru riscul ridicat de avalanșe.
Acolo, stratul de zăpadă depășește pe alocuri cinci metri și este amestecat cu bolovani și materiale aduse de pe versanți. Cu ajutorul utilajelor de mare capacitate, drumarii încearcă să avanseze astfel încât circulația pe Transfăgărășan să poată fi reluată până la jumătatea lunii iunie.
