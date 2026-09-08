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Documentul care demască manevrele pentru salvarea lui Fritz: Simina Tănăsescu a revenit din concediu pentru a se ocupa de dosar

Jurnalista Anca Alexandrescu

Jurnalista Anca Alexandrescu

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat8 sept. 2026, 23:15
SursăRealitate Plus

Noi dezvăluiri zguduie cazul întâlnirii secrete dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. O serie de documente prezentate de jurnalista Anca Alexandrescu indică faptul că Tănăsescu se afla în concediu la începutul lunii august și s-ar fi întors special pentru a prelua dosarul privind integritatea liderului USR Dominic Fritz.

"Documentele certifică faptul că, în perioada 3–9 august, Simina Tănăsescu se afla în concediu, iar în acest interval responsabilitatea conducerii Curții Constituționale îi revenea judecătorului Gheorghe Stan," a explicat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Documentele privindn situația concediilor și îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor în CSM.

Cu toate acestea, pe 6 august,Tănăsescu ar fi revenit și ar fi solicitat să preia dosarul privind legea integrității, care-l viza și pe liderul USR Dominic Fritz, pentru a se ocupa personal de această cauză. Problema pe care o ridicăm este una extrem de serioasă: există vreun document oficial care să ateste că doamna Simina Tănăsescu și-a încetat concediul, a revenit în activitate și se afla, la data de 6 august, în exercițiul funcției? Dacă un asemenea document nu există, atunci trebuie lămurit în baza cărui temei a fost preluat dosarul și în ce condiții a fost exercitată atribuția respectivă", a afirmat Anca Alexandrescu.

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