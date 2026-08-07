Operațiune fără precedent pe Dunăre. Cum funcționează digul din barje care ajută centrala de la Cernavodă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 19:45

O operațiune complexă a început vineri pe Dunăre, în apropierea brațului Bala, unde primele două barje au fost scufundate controlat pentru a contribui la redirecționarea apei către Cernavodă. Intervenția are ca scop creșterea cantității de apă care ajunge la sistemele de răcire ale Reactorului 2 al centralei nucleare.

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