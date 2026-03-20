Pâinea se scumpește înainte de Paște: românii vor plăti mult mai mult pentru produsele de bază

Prețul pâinii ar putea crește în perioada următoare în România, pe fondul scumpirilor la energie și carburanți, care pun presiune tot mai mare pe producătorii din industria de panificație. Reprezentanții din domeniu spun că majorările ar putea ajunge până la 10% până la finalul lunii, în condițiile în care costurile au crescut constant, iar sprijinul din partea autorităților lipsește, potrivit Realitatea PLUS.

Președintele Rompan, Aurel Popescu, confirmă că o scumpire devine tot mai probabilă. „Se pare că da, pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă”, a explicat acesta. Potrivit lui, producătorii au ajuns într-un punct în care nu mai pot absorbi aceste creșteri fără să le transfere în prețul final.

Se scumpește pâinea chiar înainte de Paște

O parte importantă a problemei ține de costurile cu energia, care au ajuns să reprezinte între 15% și 20% din prețul de producție. „Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. (...) nu putem susține treaba aceasta mult timp”, a spus Aurel Popescu, subliniind că presiunea devine din ce în ce mai greu de gestionat.

În același timp, evoluția prețului la carburanți ar putea accentua situația. Dacă motorina va continua să se scumpească, impactul se va resimți rapid în costurile de transport și distribuție. „Dacă se preconizează (...) 12 - 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei”, a avertizat acesta. Potrivit estimărilor din industrie, efectele ar putea fi vizibile chiar în perioada imediat următoare.