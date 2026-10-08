Patriarhia Română avertizează după proiectul de dezincriminare a drogurilor pentru consum propriu. Ce le cere autorităților

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 oct. 2026, 19:48

Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea față de proiectul de lege care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu și înlocuirea pedepselor penale cu amenzi.

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