Prognoza pentru iarna 2026-2027 în Europa: temperaturi peste normal și mai multe ploi decât ninsori

Publicat 3 sept. 2026, 09:54 Sursă Realitatea.net

Iarna 2026-2027 ar putea fi mai caldă decât în mod obișnuit în mare parte din Europa, iar în zonele joase ploile ar putea fi mai frecvente decât ninsorile. La munte, în schimb, cantitățile mai mari de precipitații ar putea aduce mai multă zăpadă.

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