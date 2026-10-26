PSD își pregătește strategia pentru lunile următoare. Măsurile anunțate de Sorin Grindeanu

Publicat 26 oct. 2026, 07:48 Sursă Realitatea.net

PSD se reunește la Kiseleff pentru a stabili prioritățile guvernamentale. Bugetul pentru 2027, fondurile PNRR, infrastructura și economia, pe agendă.

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