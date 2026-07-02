Rezultate Loto 6/49, Joker și 5/40, 2 iulie 2026. Numerele extrase și premiile uriașe puse în joc

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 19:29

Loteria Română a organizat joi, 2 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile vin după cele de duminică, 28 iunie, când au fost acordate peste 24.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre lotoextrageri